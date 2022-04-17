СК возбудил дело о сносе памятника Жукову в Харькове

СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Георгию Жуков в Харькове. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — заявили в СК.

Как уточняется, дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следователей, 17 апреля группа украинских националистов при помощи спецтехники демонтировала бюст советского полководца. В настоящее время СК устанавливает личности причастных к сносу монумента и все обстоятельства произошедшего.

О демонтаже памятника Жукову в Харькове стало известно ранее 17 апреля. Как сообщала глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, около 11 утра к монументу подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

Уточняется, что снесли памятник боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».