Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эвертон
0:0
1-й тайм
live
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Динамо-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
ЦСКА-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Ростов-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Крылья Советов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Зенит-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Спорт

Назван самый ценный игрок сезона в КХЛ

Бывшего нападающего «Динамо» Вадима Шипачева признали самым ценным игроком сезона в КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывшего нападающего «Динамо» Вадима Шипачева признали самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В споре за «Золотую клюшку» 35-летний Шипачев обошел форвардов СКА Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко. В регулярном сезоне КХЛ нападающий провел 48 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф Шипачев набрал десять очков (три гола и семь результативных передач).

В мае Шипачев присоединился к казанскому« Ак Барсу». Он перешел в клуб в обмен на денежную компенсацию.

«Динамо» добралось до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступила в противостоянии со столичным ЦСКА. Победителем турнира стали армейцы.

Шипачев известен по выступлениям за «Вегас Голден Найтс», СКА и «Северсталь». Является вторым бомбардиром в истории КХЛ.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине
Россия заявила о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС
В магазинах Москвы подешевели товары первой необходимости
Назван самый ценный игрок сезона в КХЛ
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В России вырастет пособие по уходу за ребенком
Сомнолог объяснил вред сна на спине
В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских десантников
На межзвездном зонде случилась загадочная поломка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.