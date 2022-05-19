Назван самый ценный игрок сезона в КХЛ

Бывшего нападающего «Динамо» Вадима Шипачева признали самым ценным игроком сезона в КХЛ

Бывшего нападающего «Динамо» Вадима Шипачева признали самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В споре за «Золотую клюшку» 35-летний Шипачев обошел форвардов СКА Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко. В регулярном сезоне КХЛ нападающий провел 48 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф Шипачев набрал десять очков (три гола и семь результативных передач).

В мае Шипачев присоединился к казанскому« Ак Барсу». Он перешел в клуб в обмен на денежную компенсацию.

«Динамо» добралось до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступила в противостоянии со столичным ЦСКА. Победителем турнира стали армейцы.

Шипачев известен по выступлениям за «Вегас Голден Найтс», СКА и «Северсталь». Является вторым бомбардиром в истории КХЛ.