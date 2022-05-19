В МИД России захотели потребовать компенсацию от Латвии за ущерб памятникам

Захарова заявила, что Россия может потребовать компенсацию от Латвии за ущерб памятникам

В России захотели потребовать от Латвии компенсации ущерба, нанесенного советским памятникам. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

19 мая в МИД послу Латвии Марису Риекстиньшу было заявлено, что российская сторона считает нарушением обязательств одностороннее прекращение республикой действия 13-й статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

«Указанное нарушение дает основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением», — говорится в заявлении. Захарова отметила, что в соответствии с международным правом Россия может принять контрмеры в ответ на действия Латвии.

12 мая сейм Латвии поддержал прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Захарова назвала действия властей Латвии вакханалией и предупредила о том, что они могут привести к межэтническому конфликту.