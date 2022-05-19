Рогозин рассказал о перспективах перекрестных полетов на МКС

Рогозин заявил, что решение о полете российской космонавтки на Crew Dragon примут в июне

Решение по возможным перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС) примут в конце мая-начале июня, сейчас российский космонавт Анна Кикина готовится к полету на корабле Crew Dragon. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что если не до конца мая, то в первой декаде июня решение [о перекрестных полетах] будет принято и объявлено», — сообщил Рогозин после выступления в ходе марафона «Новые горизонты». Он отметил, что сейчас завершаются внутренние согласования.

По словам главы «Роскосмоса», итоговое решение будет зависеть от возможностей американцев обеспечить безопасность экипажа в полете и позиции НАСА по санкциям против России. Рогозин отметил, что в настоящий момент космонавт Анна Кикина проходит подготовку в США.

«Не исключаю, что ее полет будет в рамках перекрестных полетов», — добавил он.

Ранее Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner.

В апреле в НАСА сообщили, что соглашение о перекрестных полетах американцев и россиян ожидает утверждения.