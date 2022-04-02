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В НАСА рассказали о «пределе» миссии Crew-5 с россиянкой

В НАСА заявили об ожидании подписания Россией соглашения о полетах на Crew Dragon

Изображение: NASA

Соглашение о перекрестных полетах американцев и россиян на космических кораблях НАСА и «Роскосмоса» до сих пор ожидает утверждения правительством России, рассказывает SpaceNews.

По словам заместителя администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, если соответствующие документы не будут получены от российской стороны в срок, у американского космического агентства не останется времени для подготовки миссии Crew-5, предполагающей полет россиянки Анны Кикиной на космическом корабле Crew Dragon.

Заместитель руководителя программы Международной космической станции (МКС) НАСА Дана Вайгель заявила, что критические сроки обусловлены, в частностью, необходимостью создания скафандров, которые различаются для космических кораблей «Союза» и Crew Dragon, и обучения российского космонавта. «Есть момент, когда вы достигаете предела», — сказала она.

Издание пишет, что в случае, если Кикина не сможет полететь на Crew Dragon, ее заменит запасной западный астронавт. Тем не менее, согласно Людерс, «все наши иностранные партнеры, включая "Роскосмос", делают прогресс по продлению работы МКС до 2030 года».

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В марте издание ArsTechnica заметило, что НАСА хотело бы продолжить полеты на российских космических кораблях «Союз» к МКС американских и европейских астронавтов.

В декабре 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина.

В октябре того же года издание SpaceNews заметило, что первой миссией космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту может стать Crew-5, запланированная на вторую половину 2022 года.

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Иван Потапов
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