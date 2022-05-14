Рогозин прокомментировал полеты российских космонавтов на кораблях Starliner

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что не посадит космонавта РФ в американский Starliner

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отечественные космонавты не будут принимать участие в полетах даже в случае достижения договоренностей с НАСА.

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов», — прокомментировал Рогозин.

Он также добавил, что с инициативой о перекрестных полетах выступает НАСА, так как в США не хотят «терять навыки полета на российских кораблях».

Ранее в мае в НАСА заявили о намерении продолжить сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Как рассказал глава НАСА Билл Нельсон, в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции.

