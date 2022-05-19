В России перестало хватать ветоши

Российские переработчики ткани заявили о потере 85% сырья из-за санкций западных стран

В связи с прекращением импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья. На завезенную ветошь приходилось до трех четвертей объема, необходимого для работы. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает РБК.

Гендиректор «Лаут Ресайклинг» (компания с объемом переработки 700 тонн текстиля в месяц занимает около 40 процентов рынка) Евгений Садовский рассказал, что в их структуре поставок импорт занимал 73 процента. Директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (250 тонн, 14 процентов рынка) Александр Завгородний добавил, что дефицит восполнить не получается, а российский вторичный текстиль подорожал уже втрое.

Кроме того, упал сбор ветоши и на внутреннем рынке. На шведскую сеть H&M в 2021 году пришлось 12 процентов полученного в России вторичного текстиля, но в связи с ситуацией на Украине и западными санкциями компания покинула страну.

По словам Завгороднего, доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз, поэтому компания потеряла 70 процентов необходимого объема. В свою очередь руководитель производства компании «Лидер — Текс» Игорь Касаткин отметил, что и с такими ценами получить необходимую ветошь крайне сложно. Например, калининградский филиал, перерабатывавший до 500 тонн текстиля в месяц, полностью лишился поставок из-за границы.

Проблема сбора ветоши в России заключается в том, что большая часть ее попадает на свалку, после чего переработать ее невозможно, налаженного сбора и переработки в стране нет. Для работы производства нужна специально собранная старая одежда с высоким содержанием хлопка и срезанными кнопками, заклепками, молниями, блестками.

В пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего отрасль по обращению с отходами, подтвердили цифры. Глава структуры Денис Буцаев считает, что для ее решения надо увеличивать объемы сбора текстиля внутри стран, создавать масштабную систему сбора старой одежды, подобную тому, как собирают макулатуру. А для этого, полагает чиновник, в первую очередь следует увеличить действующую ставку экологического сбора для компаний более чем в два раза.

Руководитель фонда «Второе дыхание» (занимается сбором вторичного текстиля в 52 российских регионах) Дарья Алексеева, в свою очередь, считает, что одни только субсидии на сбор и переработку сырья ситуацию не исправят. Она указала, что люди в стране не привыкли сдавать старую одежду, для изменения сознания понадобится много времени.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит сырья для производства консервных банок. Необходимую жесть закупали в Европе, Японии и Китае, но с учетом новых экономических реалий импорт резко сократился, а оставшиеся поставки происходят по значительно более высоким ценам.