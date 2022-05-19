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«Лукойлу» разрешили купить заправки Shell

ФАС разрешила сделку о приобретении «Лукойлом» активов Shell в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сделку о приобретении «Лукойлом» активов Shell в России. Речь идет о покупке 99,9 процента ООО «Шелл Нефть». Об этом сообщает «Интерфакс».

Покупку разрешили, но при условии регулярной реализации нефтепродуктов на бирже. Кроме того «Лукойл» не должен будет приобретать нефтепродукты в основную сессию торгов. Это необходимо для развития конкуренции на рынках, отметили в ФАС.

Ранее в мае «Лукойл» объявил, что подписал соглашение о покупке 100 процентов в «Шелл Нефти», которая владеет сетью автозаправочных станций и заводом смазочных материалов. По условиям сделки, в собственность ПАО должны будут перейти в том числе и 411 заправок, которые в основном расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов, который находится в Тверской области.

Shell в свою очередь предупреждала, что собирается в ближайшие дни приостановить работу своих заправок, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить их продажу новому владельцу. В целом о намерении избавиться от АЗС в России концерн сообщал еще в начале марта.

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Платон Щукин
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