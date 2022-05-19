Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой

Роднина посчитала, что фигуристку Валиеву преждевременно называть олимпийской чемпионкой

Трехкратная победительница Олимпийских игр, депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой. Ее слова приводит Sport24.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль?» — заявила она. Роднина пояснила, что давать звание преждевременно и надо дождаться завершения расследования.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о судьбе золотых медалей командного турнира Олимпийских игр-2022. «Раньше я бы сказала, что уверена. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю», — поделилась она. Тарасова посчитала, что у России не посмеют забрать золото.

Медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине не были вручены из-за допинг-скандала с участием Валиевой, которая завоевала золото в составе сборной России. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от проведения церемонии награждения до окончания расследования.