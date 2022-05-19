Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эвертон
Сегодня
21:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Динамо-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
ЦСКА-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Ростов-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Крылья Советов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Зенит-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Спорт

Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой

Роднина посчитала, что фигуристку Валиеву преждевременно называть олимпийской чемпионкой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Трехкратная победительница Олимпийских игр, депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой. Ее слова приводит Sport24.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль?» — заявила она. Роднина пояснила, что давать звание преждевременно и надо дождаться завершения расследования.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о судьбе золотых медалей командного турнира Олимпийских игр-2022. «Раньше я бы сказала, что уверена. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю», — поделилась она. Тарасова посчитала, что у России не посмеют забрать золото.

Медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине не были вручены из-за допинг-скандала с участием Валиевой, которая завоевала золото в составе сборной России. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от проведения церемонии награждения до окончания расследования.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Боня ответила на насмешку Собчак словами «курочки записывают меня в самозванки»
Бородина спустилась в метро и поделилась впечатлениями от поездки
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.