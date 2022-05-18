Тарасова высказалась о судьбе золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022

Тарасова посчитала, что у России не посмеют забрать золото командного турнира Игр-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о судьбе золотых медалей командного турнира Олимпийских игр-2022. Ее слова приводит Post News.

«Раньше я бы сказала, что уверена. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю», — поделилась она. Тарасова посчитала, что у России не посмеют забрать золото.

12 мая американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что сборная США, завоевавшая серебро, должна получить золото вместо российской команды. Он подчеркнул, что готов ждать справедливого вердикта не один год.

Медали командного турнира Олимпиады в Пекине не были вручены из-за допинг-скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой, которая завоевала золото в составе сборной России. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от проведения церемонии награждения до окончания расследования.