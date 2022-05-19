Россияне пожаловались на невозможность вывезти из страны один продукт

Россиянам до 31 августа запретили вывозить из страны сахар для личных нужд

Россиянам до 31 августа запретили вывозить из страны «даже один килограмм» сахара для личных нужд. На невозможность пересечь границу с этим продуктом пожаловался бизнесмен, направлявшийся в Эстонию, пишут «Ведомости».

Мужчина заметил соответствующее объявление на пограничном пункте «Шумилкино» в Псковской области.

Эту информацию изданию подтвердил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). По его словам, согласно постановлению правительства России от 14 марта, запрет на вывоз сахара за территорию страны будет действовать до 31 августа 2022 года. К исключениям относится обеспечение военных за рубежом, гуманитарная помощь, организация припасов и транзитные перевозки. Кроме того, вывезти продукт возможно на космодром «Байконур», полярный архипелаг Шпицберген, в Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, в Белоруссию, а также, с разрешения Минсельхоза, в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом сотрудник таможни подчеркнул, что сахар, перевозимый для личного использования, среди исключений не значится.

В Минпромторге изданию пояснили, что к «припасам» из перечня исключений относятся «товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных и воздушных судов, а также поездов в местах их стоянки и пути следования».

Ранее правительство России временно запретило экспорт зерна и тростникового сахара-сырца в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа.

В свою очередь, заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в стране нет. Он пояснил, что продукт придержали компании, поставляющие товар с заводов на прилавки магазинов. По словам Евтухова, эти предприятия ждут, когда «стоимость сахара вырастет процентов на 50».