Названо условие расширения РПЛ

Юрий Семин заявил, что клубы должны предоставить финансовые гарантии перед расширением РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин назвал условие, при котором может состояться расширение Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

75-летний экс-тренер отметил, что клубы должны предоставить финансовые гарантии на сезон. По мнению Семина, это позволит увеличить количество команд в лиге до 18.

Семин призвал расширить РПЛ и отметил, что Россия располагает достаточной инфраструктуры для этого. «Сколько прекрасных стадионов оставил в наследие ЧМ-2018. Они должны функционировать», — добавил он.

23 марта Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение РПЛ о расширении лиги. До этого клубы РПЛ выступили за увеличение количества участников элитного дивизиона.