Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эвертон
Сегодня
21:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Динамо-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
ЦСКА-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Ростов-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Крылья Советов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Зенит-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Спорт

Названо условие расширения РПЛ

Юрий Семин заявил, что клубы должны предоставить финансовые гарантии перед расширением РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин назвал условие, при котором может состояться расширение Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

75-летний экс-тренер отметил, что клубы должны предоставить финансовые гарантии на сезон. По мнению Семина, это позволит увеличить количество команд в лиге до 18.

Семин призвал расширить РПЛ и отметил, что Россия располагает достаточной инфраструктуры для этого. «Сколько прекрасных стадионов оставил в наследие ЧМ-2018. Они должны функционировать», — добавил он.

23 марта Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение РПЛ о расширении лиги. До этого клубы РПЛ выступили за увеличение количества участников элитного дивизиона.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Раскрыты последствия магнитной стимуляции мозга
Странный способ знакомства с девушкой в самолете вызвал насмешки в сети
После нападения на посла России в Польше СКР возбудил уголовное дело
В России описали реакцию граждан на спецоперацию
Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа
ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»
Маркетолог рассказал о перспективах выкупленного «Макдоналдса» в России
Шведский парламент потребовал у правительства отказаться от российской нефти
Кардиолог предупредил о болезнях из-за ночного бодрствования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.