Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд

РФС отклонил предложение РПЛ о расширении лиги с 16 до 18 команд

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении количества участников чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, никаких изменений по числу клубов в элитном дивизионе не планируется. Заседание исполкома проходит в среду, 23 марта, в Москве.

22 марта глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Изменения должны были вступить в силу с сезона-2022/2023.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
Литва назвала сумму военных поставок Украине в этом году
Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина
В России представили проект арктического корабля «Хаски»
Власти Японии задумались об усилении санкций против России
Терминал под Новороссийском остановил погрузку нефти
Стало известно о высылке российских дипломатов из Польши
Россия попытается продать больше нефти в Азию
РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд
Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.