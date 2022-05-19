Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала зарплаты российских лыжников далеко не идеальными

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о зарплатах российских лыжников. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вяльбе назвала зарплаты спортсменов в регионах далеко не идеальными. «Понимаю, что у наших лыжников на Кубке мира хоть есть возможность заработать. Если попадаешь в топ-20, это деньги», — заявила она. По мнению главы федерации, маловероятно, что спортсмены приходят в лыжные гонки для заработка.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Ранее российская лыжница и олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о возможности построить карьеру в спорте без денег. Она подчеркнула, что ряд проблем можно устранить без финансовых вложений со стороны самого спортсмена. «Школа может помочь, с тем же инвентарем», — обратила внимание Степанова.