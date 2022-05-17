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Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег

Лыжница Вероника Степанова заявила, что карьера в спорте возможна без денег

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская лыжница и олимпийская чемпионка Вероника Степанова порассуждала о возможности построить карьеру в спорте без денег. Ее слова передает «Матч ТВ».

21-летняя лыжница заявила, что занималась в школе олимпийского резерва, а ее результат — плод совместных усилий. Она подчеркнула, что ряд проблем можно устранить без финансовых вложений со стороны самого спортсмена. «Школа может помочь, с тем же инвентарем», — обратила внимание Степанова.

Она упомянула, что важно не бросить спорт в критический момент, и подчеркнула необходимость поддержки в такой период со стороны ближайшего окружения.

Степанова — олимпийская чемпионка в эстафете. Попала в состав сборной России на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе, но на гонки заявлена не была.

Николай Костюков
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