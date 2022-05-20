Полузащитник Алан Дзагоев ушел из ЦСКА, клуб организует церемонию чествования игрока

Российский полузащитник Алан Дзагоев ушел из московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт, действовавший до 2024 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В руководстве армейцев поблагодарили футболиста за многолетнее сотрудничество и заявили, что организуют церемонию чествования после заключительного матча чемпионата России против «Ростова». «Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба», — заявил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. В составе клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Хавбек провел за ЦСКА 397 матчей и забил 77 мячей.

В декабре 2021 года бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что руководство мадридского «Реала» интересовалось Дзагоевым в 2008 году. По словам Газзаева, Дзагоев был уникальным игроком с огромным талантом, который мог стать одним из величайших в европейском и мировом футболе.