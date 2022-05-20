Алан Дзагоев ушел из ЦСКА
Российский полузащитник Алан Дзагоев ушел из московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.
Контракт, действовавший до 2024 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В руководстве армейцев поблагодарили футболиста за многолетнее сотрудничество и заявили, что организуют церемонию чествования после заключительного матча чемпионата России против «Ростова». «Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба», — заявил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. В составе клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Хавбек провел за ЦСКА 397 матчей и забил 77 мячей.
В декабре 2021 года бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что руководство мадридского «Реала» интересовалось Дзагоевым в 2008 году. По словам Газзаева, Дзагоев был уникальным игроком с огромным талантом, который мог стать одним из величайших в европейском и мировом футболе.