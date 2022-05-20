Россия выразила готовность возобновить диалог в рамках Арктического совета

МИД заявил, что Россия готова возобновить диалог с другими участниками Арктического совета

Россия готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета. Об этом завил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, передает ТАСС.

По словам дипломата, восстановление работы организации в полном формате соответствует интересам всего международного сообщества. «Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — отметил Корчунов во время брифинга.

4 марта страны Арктического совета решили приостановить свое членство в объединении и бойкотировать будущие переговоры в России, которая в 2021 году стала председателем совета. Поводом для такого решения стало начало российской специальной военной операции на Украине.

Помимо России, в состав Арктического совета входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. Совет стал площадкой для взаимодействия стран, у которых есть территории в арктической зоне. Право принимать решения в рамках совета имеют государства, на территориях которых проживают коренные народы Севера.