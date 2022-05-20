В Delivery Club сообщили об утечке данных клиентов

Delivery Club сообщил об утечке данных о заказах клиентов

Служба безопасности популярного сервиса доставки еды Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Delivery Club рассказали, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. «Делаем все возможное для предотвращения распространения данных», — заверили в компании.

В пресс-службе сервиса добавили, что приносят искренние извинения пользователям за утечку данных об их заказах.

Как уточняет Telegram-канал «Утечки информации», в сеть попали имена, номера телефонов, адреса доставки, адреса электронной почты, IP-адреса клиентов Delivery Club, а также состав заказов и их стоимость.

1 марта об утечке информации пользователей сообщил сервис доставки «Яндекс.Еда». Как уточнили представители компании, утечка произошла «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». В сеть попали личные данные клиентов, в том числе их номера телефонов и адреса доставки. После этого в интернете появился сайт, на котором эти сведения были представлены в виде карты. Вскоре Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу. 21 апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за то, что сервис допустил утечку личных данных пользователей.