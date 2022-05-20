В США оценили созданное «кулибиными» из ДНР противодроновое ружье

The Drive: созданное в ДНР противодроновое ружье может сбивать украинские беспилотники

Cозданное «кулибиными» из ДНР самодельное противодроновое ружье в случае, если оно действительно обладает возможностью подавления радиочастот, может стать эффективным средством борьбы с небольшими украинскими беспилотниками и сбивать их. Об этом пишет американское издание The Drive.

Автор публикации Эмма Хелфрич оценила ролик, размещенный на YouTube-канале WarGonzo, в котором рассказывается о собранном донбасскими умельцами изделии, сумевшим «приземлить» украинский дрон, предположительно, Mavic 2.

Издание допускает, что противодроновое ружье изготовлено в единственном экземпляре. The Drive обращает внимание на использование в конструкции изделия антенны «волновой канал», которая «идеально подходит для радиочастотной связи средней дальности между двумя точками и может быть полезна при противодействии дронам».

Автор публикации обращает внимание, что самодельное противодроновое ружье из ДНР может работать по тому же принципу, что американская установка Dronegun. «По сути система блокирует канал дистанционного управления и переводит дрон в режим автономного восстановления или посадки по умолчанию», — пишет Хелфрич.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лазерного комплекса «Задира», способного уничтожать цели на расстоянии пяти километров.

