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В США оценили созданное «кулибиными» из ДНР противодроновое ружье

The Drive: созданное в ДНР противодроновое ружье может сбивать украинские беспилотники

Фото: WarGonzo / YouTube

Cозданное «кулибиными» из ДНР самодельное противодроновое ружье в случае, если оно действительно обладает возможностью подавления радиочастот, может стать эффективным средством борьбы с небольшими украинскими беспилотниками и сбивать их. Об этом пишет американское издание The Drive.

Автор публикации Эмма Хелфрич оценила ролик, размещенный на YouTube-канале WarGonzo, в котором рассказывается о собранном донбасскими умельцами изделии, сумевшим «приземлить» украинский дрон, предположительно, Mavic 2.

Издание допускает, что противодроновое ружье изготовлено в единственном экземпляре. The Drive обращает внимание на использование в конструкции изделия антенны «волновой канал», которая «идеально подходит для радиочастотной связи средней дальности между двумя точками и может быть полезна при противодействии дронам».

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Автор публикации обращает внимание, что самодельное противодроновое ружье из ДНР может работать по тому же принципу, что американская установка Dronegun. «По сути система блокирует канал дистанционного управления и переводит дрон в режим автономного восстановления или посадки по умолчанию», — пишет Хелфрич.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лазерного комплекса «Задира», способного уничтожать цели на расстоянии пяти километров.

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Иван Потапов
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