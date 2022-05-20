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В Китае обнаружили карстовый провал с древним лесом

Спелеологи Геологической службы Китая нашли огромную карстовую воронку с древним лесом

Фото: Wikipedia

Спелеологи обнаружили скрытый древний лес, когда спустились в ранее неизученную массивную воронку, расположенную в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай заявил в беседе с агентством, что огромная воронка глубиной около 192 метров, длиной 306 метров, шириной 150 метров и объемом почти пять миллионов кубических метров может быть домом для ранее неизвестных видов растений и животных.

Карстовая воронка находится возле деревни Пинъэ в округе Лейе, она известна местным жителям как Шэньинг Тянькэн, или «бездонная яма». Исследователи прибыли к воронке 6 мая и увидели густые заросли 40-метровых деревьев, покрывающих дно ямы. Спелеологи использовали дроны, чтобы исследовать местность, а затем несколько часов спускались вниз воронки, пробираясь сквозь колючие растения и фиговые деревья. Чжан Юаньхай отметил, что они обнаружили три пещеры в стенах провала, которые, возможно, образовались в процессе формирования воронки.

В интервью The Washington Post исполнительный директор Национального исследовательского института пещер и карста в Нью-Мексико Джордж Вени подчеркнул, что открытие неудивительно, поскольку ландшафт Гуанси, в частности, уезд Лейе, отличается наличием множества подобных воронок. За предрасположенность к карстовым образованиям он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, подчеркнул Вени, Шэньинг Тянькэн является «особенно большой и особенно глубокой» воронкой.

Шэньинг Тянькэн стала 30-й воронкой по счету в китайском округе Лейе. Подобные образования характерны для некоторых карстовых ландшафтов и образуются, когда грунтовые воды растворяют коренную породу, вызывая обрушение потолка пещерной камеры. Большие воронки известны на китайском языке как «тянькэн» или «райские ямы».

Ранее сообщалось, что французские исследователи обнаружили в Нормандии, в коммуне Бленвиль-сюр-Орн, крупный некрополь с кладом. В ходе раскопок археологам удалось найти 250 фрагментов металлических изделий, часть из них была предназначена для сельского хозяйства, часть — для бытовых нужд.

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Варвара Кошечкина
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