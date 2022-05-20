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В США напомнили России о ее отказе от членства в НАТО

Госсекретарь США Блинкен заявил об отказе России от предложения вступить в НАТО в 90-е

Фото: Andrea Renault / Reuters

В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада стать членом НАТО, напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ведущему The Late Show Стивену Колберту. Текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента.

«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО — прим. «Ленты.ру») действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что НАТО — оборонительный альянс, в который страны объединяются, чтобы быть уверенными, что в случае нападения их обязательно защитят союзники. «Вот в чем дело. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию и не нападет на Россию. Он не намерен нападать на Россию», — заключил Блинкен.

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Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр пообещал не размещать войска в Финляндии и Швеции после их вступления в альянс без разрешения этих стран. В то же время, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, перед НАТО не стояло вопроса о том, размещать ли ядерное оружие на территории государства.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

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Алина Гончарова
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