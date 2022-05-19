В НАТО пообещали не размещать войска в Финляндии и Швеции без их разрешения

Финляндия и Швеция смогут решать, размещать ли войска НАТО на своей территории

После вступления в состав НАТО Швеция и Финляндия смогут сами решать, хотят ли они разместить базы альянса и войска союзников на своей территории. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, цитату приводит ТАСС.

«Если они станут членами альянса, то это будет вопрос для них, хотят ли они [позволить разместить базы и вооружения НАТО]», — пообещал он.

Кроме того, как заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, перед альянсом не стояло вопроса о том, размещать ли ядерное оружие на территории страны.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран. При этом проблемы могут возникнуть из-за нежелания Турции одобрить членство стран в альянсе.