В США раскрыли сумму прямой военной поддержки Украины

США потратит на прямую военную помощь Украине 6 из 40 миллиардов долларов

На прямую военную помощь в интересах обороны Украины Вашингтон потратит шесть миллиардов долларов, остальная сумма предназначена для экономической помощи Киеву, поддержки американских войск в Европе и пополнения запасов вооружений. Подробности плана трат в связи с украинским кризисом раскрыла сенатор Конгресса США Лиза Меркауски на официальной странице органа.

Согласно содержанию документа, шесть миллиардов долларов военной помощи включают в себя обучение, оборудование и вооружение для украинской армии, 8,7 миллиарда долларов власти планируют использовать для пополнения запасов Вооруженных сил США, еще 3,9 миллиарда будут направлены для Европейского командования американских войск.

Дополнительные девять миллиардов будут направлены Украине в рамках экономической помощи. Также американские законодатели одобрили 900 миллионов долларов для социальной поддержки украинских беженцев и пять миллиардов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины, который суммарно составит 40 миллиардов долларов. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».