Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США раскрыли сумму прямой военной поддержки Украины

США потратит на прямую военную помощь Украине 6 из 40 миллиардов долларов

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

На прямую военную помощь в интересах обороны Украины Вашингтон потратит шесть миллиардов долларов, остальная сумма предназначена для экономической помощи Киеву, поддержки американских войск в Европе и пополнения запасов вооружений. Подробности плана трат в связи с украинским кризисом раскрыла сенатор Конгресса США Лиза Меркауски на официальной странице органа.

Согласно содержанию документа, шесть миллиардов долларов военной помощи включают в себя обучение, оборудование и вооружение для украинской армии, 8,7 миллиарда долларов власти планируют использовать для пополнения запасов Вооруженных сил США, еще 3,9 миллиарда будут направлены для Европейского командования американских войск.

Дополнительные девять миллиардов будут направлены Украине в рамках экономической помощи. Также американские законодатели одобрили 900 миллионов долларов для социальной поддержки украинских беженцев и пять миллиардов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины, который суммарно составит 40 миллиардов долларов. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» заявил о прекращении сопротивления
Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии
Адвокат вора в законе Асатряна допустил смерть подзащитного по пути в колонию
Российский стилист перечислила самые модные наряды для выпускного
Болгария решила уменьшить компенсации беженцам с Украины
Американская фигуристка увидела плюс в отсутствии соперниц из России
Турист провел отпуск в отделении полиции из-за оплошности при сборах в аэропорт
США столкнулись с последствиями изменения климата
Назван самый продаваемый смартфон
В США раскрыли сумму прямой военной поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.