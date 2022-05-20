Организаторы Уимблдона отреагировали на санкции ATP и WTA

Организаторы Уимблдона посчитали лишение рейтинговых очков непропорциональной мерой

Организаторы Уимблдона отреагировали на санкции со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Заявление доступно на сайте турнира.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали лишение рейтинговых очков непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. «Мы сохраним позицию и начали договариваться с коллегами по турнирам Большого шлема», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что ATP, а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.