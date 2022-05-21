Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвал способ больше работать и не уставать

Психолог Жавнеров связал утомляемость с дефицитом спорта и сна

Фото: Austin Distel / Unsplash

Психолог Павел Жавнеров признался, что у большинства его пациентов наблюдается повышенная утомляемость. В интервью для «Ленты.ру» он связал утомляемость с повышенным уровнем стресса и дефицитом спорта и сна, а также назвал способ больше работать и не уставать.

Прежде всего, Жавнеров объяснил, что человек сильно утомляется из-за выматывающего количества негативных эмоций в течение дня и отсутствия позитивных. Затем, по словам психолога, к формированию усталости подключаются внутренние процессы.

«Когда человек боится, у него происходит выброс адреналина. У него запускается большое количество процессов в организме, а это требует больших энергоресурсов. Потребность организма в энергии возрастает, но мы при этом питаемся по-прежнему, занимаемся тем же самым. Получается, что мы тратим гораздо больше энергии просто потому, что постоянно испытываем негативные эмоции», — сказал специалист.

Кроме того, по словам Жавнерова, утомляемость связана с дефицитом спорта и сна. «Если я хочу быть бодрым, мощным, энергичным, мне необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни: правильное питание, ежедневные тренировки, баланс сна и отдыха, свежий воздух, витамины, фрукты, овощи», — перечислил список рекомендаций он.

Материалы по теме:
Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Не спать!Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
4 мая 2017
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

Чем дольше человек находится в таком состоянии, тем хуже он физически себя чувствует, говорит Жавнеров, однако сами негативные эмоции, указывает он, не повлияют на жизнь, если под их влиянием не начать вести деструктивный образ жизни. Способ больше работать и не уставать, подсказал он, кроется в балансе отдыха и работы, сна и бодрствования.

«Очень часто люди хотят сделать спринт: сейчас я буду максимально прилагать усилия, работать на износ, но при этом все успею. А другие думают более рационально. Они говорят: я буду двигаться вперед с отдыхом, чтобы не остановиться потом», — объяснил правильную тактику психолог.

Ранее нутрициологи Ксения Пустовая и Елена Ефимова назвали россиянам витамины для выработки гормона счастья серотонина. Лучше всего, по словам экспертов, снижают уровень стресса витамины В и D.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Россия закроет въезд для более 900 граждан США
ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире
Сестра Бузовой попала в ДТП в Москве
Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами
Психолог назвал способ больше работать и не уставать
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого мобильного телефона
Байдену и его сыну запретили въезд в Россию
Бойцы Росгвардии задержали пособников ВСУ в Харьковской области
В Минздраве рассказали об иммунитете россиян к оспе обезьян
МИД раскрыл цель контрсанкций России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.