Психолог назвал способ больше работать и не уставать

Психолог Жавнеров связал утомляемость с дефицитом спорта и сна

Психолог Павел Жавнеров признался, что у большинства его пациентов наблюдается повышенная утомляемость. В интервью для «Ленты.ру» он связал утомляемость с повышенным уровнем стресса и дефицитом спорта и сна, а также назвал способ больше работать и не уставать.

Прежде всего, Жавнеров объяснил, что человек сильно утомляется из-за выматывающего количества негативных эмоций в течение дня и отсутствия позитивных. Затем, по словам психолога, к формированию усталости подключаются внутренние процессы.

«Когда человек боится, у него происходит выброс адреналина. У него запускается большое количество процессов в организме, а это требует больших энергоресурсов. Потребность организма в энергии возрастает, но мы при этом питаемся по-прежнему, занимаемся тем же самым. Получается, что мы тратим гораздо больше энергии просто потому, что постоянно испытываем негативные эмоции», — сказал специалист.

Кроме того, по словам Жавнерова, утомляемость связана с дефицитом спорта и сна. «Если я хочу быть бодрым, мощным, энергичным, мне необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни: правильное питание, ежедневные тренировки, баланс сна и отдыха, свежий воздух, витамины, фрукты, овощи», — перечислил список рекомендаций он.

Чем дольше человек находится в таком состоянии, тем хуже он физически себя чувствует, говорит Жавнеров, однако сами негативные эмоции, указывает он, не повлияют на жизнь, если под их влиянием не начать вести деструктивный образ жизни. Способ больше работать и не уставать, подсказал он, кроется в балансе отдыха и работы, сна и бодрствования.

«Очень часто люди хотят сделать спринт: сейчас я буду максимально прилагать усилия, работать на износ, но при этом все успею. А другие думают более рационально. Они говорят: я буду двигаться вперед с отдыхом, чтобы не остановиться потом», — объяснил правильную тактику психолог.

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