Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Химки
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Крылья Советов
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Нижний Новгород
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Краснодар
Сегодня
17:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Спорт

РПЛ предрекли падение уровня из-за отсутствия еврокубков

Тренер «Локомотива» Комппер посчитал, что уровень РПЛ упадет из-за отсутствия еврокубков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Немецкий тренер футбольного клуба «Локомотив» Марвин Комппер предрек падение уровня Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия еврокубков. Таким мнением он поделился с Sport1.

«Моя работа в Москве — это значительный шаг вперед, но уровень российского чемпионата упадет, так как клубы не допущены до еврокубков. Амбициозные игроки уедут из России», — считает он. Комппер заявил, что хочет продвинуться в тренерской карьере как можно дальше и мечтает работать в Бундеслиге.

Тренер также объяснил решение не уезжать из российского клуба на фоне отстранения от международных турниров. «Я не бегу, если сталкиваюсь с давлением извне. Мы решили остаться, потому что работаем с молодыми игроками, причем не только с россиянами, но и с хорватами, поляками и французами», — прокомментировал он ситуацию.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Россия обратилась в суд для обжалования санкций.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о неизбежности трибунала над вышедшими с «Азовстали» бойцами ВСУ
В Госдуме заявили о «знаковых событиях» для Донбасса в ближайшее время
В ЛНР за призывы к беспорядкам задержали девушку-агента СБУ
В Москве обокрали офис представительства TikTok
Глава ДНР высказался об освобождении территории «Азовстали»
Стало известно о резком увеличении дезертиров в ВМС США
РПЛ предрекли падение уровня из-за отсутствия еврокубков
Отсидевшего за избиение DJ Smash экс-депутата арестовали за новый дебош
В Венгрии заявили о равных атомной бомбе санкциях против России
Российская делегация покинула саммит АТЭС во время выступления США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.