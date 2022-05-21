РПЛ предрекли падение уровня из-за отсутствия еврокубков

Тренер «Локомотива» Комппер посчитал, что уровень РПЛ упадет из-за отсутствия еврокубков

Немецкий тренер футбольного клуба «Локомотив» Марвин Комппер предрек падение уровня Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия еврокубков. Таким мнением он поделился с Sport1.

«Моя работа в Москве — это значительный шаг вперед, но уровень российского чемпионата упадет, так как клубы не допущены до еврокубков. Амбициозные игроки уедут из России», — считает он. Комппер заявил, что хочет продвинуться в тренерской карьере как можно дальше и мечтает работать в Бундеслиге.

Тренер также объяснил решение не уезжать из российского клуба на фоне отстранения от международных турниров. «Я не бегу, если сталкиваюсь с давлением извне. Мы решили остаться, потому что работаем с молодыми игроками, причем не только с россиянами, но и с хорватами, поляками и французами», — прокомментировал он ситуацию.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Россия обратилась в суд для обжалования санкций.