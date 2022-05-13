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Спорт

Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков

«Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Сочи» подали апелляцию в CAS из-за отстранения от еврокубков

Фото: Carl Recine / Reuters

Российские футбольные клубы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от еврокубков. Об этом сообщается на сайтах команд.

Московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

В следующем сезоне «Зенит», ставший чемпионом России, должен был сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. «Динамо», «Сочи» и ЦСКА, борющиеся за тройку призеров, могли бы попасть в Лигу Европы или Лигу Конференций.

Анастасия Борисова
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