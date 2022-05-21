Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
1:4
2-й тайм
live
Сочи
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
ЦСКА
3:0
2-й тайм
live
Ростов
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Химки
2:1
2-й тайм
live
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Крылья Советов
0:1
2-й тайм
live
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Нижний Новгород
1:0
2-й тайм
live
Зенит
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Краснодар
0:0
2-й тайм
live
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|30-й тур
Спорт

«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ

«Торпедо» заняло первое место по итогам ФНЛ и вышло в РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московское «Торпедо» заняло первое место по итогам Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и обеспечило себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках завершающего 38-го тура ФНЛ «Торпедо» сыграло вничью с краснодарской «Кубанью» (2:2). Московский клуб набрал 75 очков и занял первое место, которое дает путевку в элитный дивизион. Также напрямую в РПЛ вышел воронежский «Факел», расположившийся на втором месте с 74 очками.

Третью строчку занял «Оренбург» (74 очка), а на четвертом месте розыгрыш закончил «СКА Хабаровск» (65 очков). Этим командам предстоят стыковые матчи за выход в РПЛ. Встречи пройдут 25 и 28 мая.

«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в элитный дивизион 15 мая, переиграв «Енисей». В последний раз «автозаводцы» в сезоне-2014/2015.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Бункеры «Азовстали» показали на видео
Пугачева ответила на слухи о разводе с Галкиным
В Казахстане трое детей задохнулись в багажнике автомобиля
Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России
Эрдоган заявил о поддержке Турцией политики открытых дверей НАТО
Москвичам дали советы по защите от клещей в пик их активности
Эксперт рассказал о выгоде для США от выделения 40 миллиардов долларов Украине
В Курской области обстреляли свиноферму
В парламенте Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции
«Скучное» платье назвали самой популярной модной покупкой на лето
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.