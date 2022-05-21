«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ

«Торпедо» заняло первое место по итогам ФНЛ и вышло в РПЛ

Московское «Торпедо» заняло первое место по итогам Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и обеспечило себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках завершающего 38-го тура ФНЛ «Торпедо» сыграло вничью с краснодарской «Кубанью» (2:2). Московский клуб набрал 75 очков и занял первое место, которое дает путевку в элитный дивизион. Также напрямую в РПЛ вышел воронежский «Факел», расположившийся на втором месте с 74 очками.

Третью строчку занял «Оренбург» (74 очка), а на четвертом месте розыгрыш закончил «СКА Хабаровск» (65 очков). Этим командам предстоят стыковые матчи за выход в РПЛ. Встречи пройдут 25 и 28 мая.

«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в элитный дивизион 15 мая, переиграв «Енисей». В последний раз «автозаводцы» в сезоне-2014/2015.