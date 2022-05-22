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Австрия заморозила активы россиян на четверть миллиарда евро

ORF: Австрия заморозила активы россиян на 254 миллиона евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия заморозила активы россиян на четверть миллиарда евро. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

Отмечается, что под арест попали 254 миллиона евро на 97 счетах.

По информации телеканала, поиском активов россиян занимается специальная рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами.

Кроме того, в конце мая в Австрии заработает система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

Ранее Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро; Нидерланды заморозили активы России почти на 400 миллионов евро, а Франция — активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.

Президент Зеленский призвал заключить договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине.

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Марина Совина
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