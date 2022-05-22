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Спорт

Джошуа назвал способ победить Усика

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что победит украинца Александра Усика нокаутом

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа назвал способ победить украинца Александра Усика. Его слова приводит Daily Mail.

Джошуа заявил, что одержит победу нокаутом. «Мой стиль заключается в том, чтобы сблизиться, сделать это личным для себя и моего соперника. С божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира», — подчеркнул он. Спортсмен назвал Усика элитным соперником, победа над которым позволит войти в историю.

26 марта Усик заявил, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. Поединок с британцем запланирован на 23 июля.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Анастасия Борисова
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