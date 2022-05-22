Рогозин показал воронку от ракеты и призвал агрессоров быть вежливее с Россией

Глава «Роскосмоса» Рогозин показал воронку от ракеты и призвал быть вежливее с Россией

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал воронку от российской ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Рогозин показал воронку от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет очень большая и очень глубокая и радиоактивная», — написал он.

По словам главы «Роскосмоса», ракет «Сармат» скоро «встанет на боевое дежурство» почти полсотни. «Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — заключил он.

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат». До этого Рогозин заявлял, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита России. Он отметил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты.