Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»
Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.
Он опубликовал кадры с воронкой от попадания одного из учебных блоков «Сармата» на ракетном полигоне Кура на Камчатке и отметил, что в случае наличия у ракеты ядерного заряда такая воронка была бы «очень большая и очень глубокая и радиоактивная».
«Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — добавил Рогозин.
Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что один «Сармат» способен уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. При этом, по его словам, всего госкорпорация планирует произвести 46 таких МБР.