Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия поставит на боевое дежурство почти 50 МБР «Сармат»

Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал кадры с воронкой от попадания одного из учебных блоков «Сармата» на ракетном полигоне Кура на Камчатке и отметил, что в случае наличия у ракеты ядерного заряда такая воронка была бы «очень большая и очень глубокая и радиоактивная».

«Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — добавил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что один «Сармат» способен уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. При этом, по его словам, всего госкорпорация планирует произвести 46 таких МБР.