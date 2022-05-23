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Сервис по аренде жилья Airbnb прекратит работу еще в одной стране

CNBC сообщил, что онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb прекращает свою работу в Китае

Фото: Thiago Prudencio/ Globallookpress.com

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb прекращает свою работу еще в одной стране. Как сообщает телеканал CNBC, после ухода с российского рынка в марте этого года компания анонсировала закрытие бизнеса в Китае.

Отмечается, что сотрудникам планируется объявить о принятом решении во вторник, 24 мая. Источники телеканала сообщили, что Airbnb сохранит офис в Пекине, однако его работа будет направлена на поиск и аренду жилья для китайцев, выезжающих за рубеж.

Сервис начал работу в Китае в 2016 году и столкнулся со значительной конкуренцией со стороны местных компаний. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию сложного и дорогостоящего ведения бизнеса в стране. Общий доход в КНР за последние годы составил около одного процента от общей выручки фирмы.

4 марта гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии. В этот же день стало известно об уходе с российского рынка сервиса по бронированию Booking.com.

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Марина Совина
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