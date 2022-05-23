Школьникам дали советы по борьбе со стрессом и рассеянностью на ЕГЭ

Психолог Наумова рассказала о повышении концентрации на ЕГЭ при помощи физактивности

Чтобы успешно сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), ребятам важно успокоиться и сконцентрироваться, объяснила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. В разговоре с «Лентой.ру» он поделилась советами для школьников.

Повышение умственной активности

«Перед экзаменом часто ребята зажимаются, нервничают, и за счет этого у них происходит пережатие шейной артерии — в итоге ухудшается кровоток, к головному мозгу хуже поступает кислород, и ребенок начинает хуже и медленнее мыслить, становится менее внимательным и допускает больше ошибок», — отметила психолог.

Чтобы этого избежать, а также повысить нейродинамику, то есть умственную активность, можно поделать перед экзаменом физические упражнения. Также способна повысить концентрацию и любая активность во время экзамена, поделилась Наумова.

Необходимо помнить, что как бы сильно мы не боялись, надо расслаблять плечевой пояс и шею, следить за тем, чтобы позвоночник был прямой. В этом помогут простые упражнения: круговые движения головы, повороты, наклоны и так далее. Как только ребенок чувствует напряжение, ему становится тяжелее понимать, буквы расползаются, волнение, можно растереть руки, сжать руки немножко прохлопать руки или ноги, поерзать. Любые движения, которые возможны на экзамене, хотя бы даже встать и сесть, если это позволительно, повысят концентрацию внимания Наталья Наумова детский психолог

Позитивный лад

Самое главное во время экзамена сохранять спокойствие и уверенность в том, что все получится, подчеркнула специалист. «Когда мы думаем, что я ничего не сдам и правда можем не сдать — поэтому думаем, что "я готов", "у меня все получится", настраиваемся на позитивный лад. Важно себя подбадривать и хвалить, и верить в то, что все получится, тогда действительно все будет хорошо, потому что есть и определенная доля удачи на экзамене. Насколько мы сможем быть включенными? Насколько сможем справиться со стрессом?» — заключила она.

Ранее Наумова раскрыла способ сконцентрироваться перед сдачей ЕГЭ при помощи таблицы Шульте, а также дала родителям советы по подготовке детей к ЕГЭ.

