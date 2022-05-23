Президент клуба РПЛ оценил возможное возвращение пива на стадионы

Президент клуба РПЛ «Урал» Григорий Иванов поддержал намерение продавать пиво на стадионах

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал намерение продавать пиво на стадионах. Его слова приводит «Областная газета».

«Пиво на стадионе — напиток болельщика. Оно должно быть. Я ничего страшного в этом не вижу», — оценил ситуацию он. Иванов отметил, что не видит разницы в том, где человек купит и выпьет бокал: за пределами стадиона или на его территории. Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) напомнил, что несколько лет назад продажа пива была разрешена на хоккее и никаких инцидентов не было.

Ранее полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов дал положительную оценку возможному возвращению пива на стадионы. «Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят», — поделился он.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.