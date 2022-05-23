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Спорт

Президент клуба РПЛ оценил возможное возвращение пива на стадионы

Президент клуба РПЛ «Урал» Григорий Иванов поддержал намерение продавать пиво на стадионах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал намерение продавать пиво на стадионах. Его слова приводит «Областная газета».

«Пиво на стадионе — напиток болельщика. Оно должно быть. Я ничего страшного в этом не вижу», — оценил ситуацию он. Иванов отметил, что не видит разницы в том, где человек купит и выпьет бокал: за пределами стадиона или на его территории. Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) напомнил, что несколько лет назад продажа пива была разрешена на хоккее и никаких инцидентов не было.

Ранее полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов дал положительную оценку возможному возвращению пива на стадионы. «Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят», — поделился он.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Дарья Коршунова
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