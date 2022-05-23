Россиянам дали совет при выборе между покупкой и арендой жилья

Риелтор Барсуков посоветовал снимать жилье вместо покупки под высокий процент по ипотеке

Выбирая между арендой и покупкой жилья, россиянам следует учитывать сумму первого взноса. Несколько советов по съему и приобретению недвижимости в разговоре с «Лентой.ру» дал член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Съем или собственное жилье

Если выбор стоит между съемом и покупкой, вероятно, речь идет о вторичном рынке, отметил Константин Барсуков.

«Для покупки квартиры на вторичке ставки сейчас велики, и, наверное, есть смысл снимать жилье. Ставка по аренде, скорее всего, будет ощутимо ниже, чем плата по ипотеке. Вопрос еще в том, сколько у вас своих денег. Например, если 80 процентов суммы у вас есть, и надо добрать еще 20, это одно, а если есть только минимальный первоначальный взнос, то лучше поснимать. Тем более что для вторичек есть тенденция, что цены могут упасть. С учетом этого обстоятельства, есть смысл немного подождать», — объяснил риелтор.

По словам специалиста, квартиру в новостройке, куда можно сразу въехать, найти сложнее.

«Если брать первичку с отделкой, то это уже на высокой стадии строительства, и таких квартир я бы не сказал, что много. Комплекс должен быть в том месте, где вам нравится, в нем должны быть квартиры с отделкой, и третье — квартира должна быть либо уже готова, либо на высокой стадии готовности от застройщика», — сказал Константин Барсуков.

Первичка или вторичка?

Квадратные метры в новостройках подходят тем, у кого не стоит остро вопрос о жилплощади прямо сейчас. Вторички же, как правило, приобретают те, кому срочно нужно въехать, объяснил риелтор.

«Покупка на рынке новостройки и рынке вторички — это совершенно разное по своему содержанию. С вторичкой ты будешь жить здесь и сейчас, либо это покупка для тех, кто боится риска недостроя. Первичка — это больше инвестиция на будущее», — заключил он.

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