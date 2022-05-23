СК России расследует покушение на мэра Энергодара

СК России начал расследование покушения на мэра Энергодара Шевчика

Следственный комитет России (СКР) сообщил о начале расследования покушения на мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ Следственный комитет России

По сообщениям местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Детали нападения

По данным СК, 22 мая Шевчик, а также два его охранника получили травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства направленного действия, которое неизвестные заложили в электрощитовом шкафу. «Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», — пояснил источник ТАСС.

После взрыва Шевчик был доставлен в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. В правоохранительных органах пояснили, что мэр получил легкое ранение и находится в больнице Мелитополя.

Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома источник в правоохранительных органах

Покушения на Зеленского

С начала российской операции по защите Донбасса офис президента Украины насчитал более 10 попыток ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Такими подсчетами поделился советник главы ведомства Михаил Подоляк.

Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Выводы в Офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ). По версии украинцев, эти попытки успешно предотвращаются. Подоляк убежден, что это заслуга украинских спецслужб.

У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Политические убийства

Новости о политических убийствах на Украине в последние полгода появляются достаточно часто. В сентябре 2021 года неизвестные обстреляли автомобиль другого советника президента Сергея Шефира, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, покушение совершил профессионал и действовал он не один. Преступники сидели в засаде и на протяжении четырех секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль, 15 из них попали в машину, две — в водителя. Пули легко прошли через двери, поскольку автомобиль не был бронированным.

Неизвестные совершили покушение на Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой. Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62х39 венгерского производства.

5 марта Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией, финансиста Дениса Киреева.

Журналист Анатолий Шарий назвал местом гибели дипломата площадку перед Печерским судом Киева. «Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову», — написал Шарий.

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины не подтвердили эту информацию.

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