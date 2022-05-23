10-летний российский хоккеист напал на судей во время матча

10-летний российский вратарь Артемий Акшумов ударил судью клюшкой по голове во время матча

10-летний российский хоккеист Артемий Акшумов напал на судей во время матча. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел во время матча на турнире «Ледокол», который проходил в Свердловской области. Команда, за которую выступал вратарь Акшумов, за пять минут до окончания встречи проигрывала со счетом 1:10.

Сначала голкипер поставил подножку одному из соперников. Арбитр назначил штраф, из-за чего Акшумов начал бить клюшкой по воротам. После он ударил другого игрока, и судья попросил его покинуть лед. В ответ на это голкипер напал на арбитра. Затем хоккеист атаковал другого судью и ударил его клюшкой по голове и спине.

6 мая игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина. Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф.