Суд наложил арест на имущество Сергея Фургала

Суд в Хабаровске наложил арест на имущество экс-губернатора Фургала на 50 миллионов рублей

Центральный районный суд Хабаровска наложил арест на имущество бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обеспечительный арест наложен на два автомобиля Lexus, два Toyota, два Subaru, Honda, грузовые автомобили, тягачи и прицепы, грузовые автокраны, фургоны, четыре машино-места, нежилые помещения и квартиры в Хабаровске и центре Москвы. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

22 октября 2021 года Следственный комитет России (СКР) заявил о завершении расследования уголовного дела Фургала. По версии следствия, Фургал создал преступную группу, участники которой в 2004-2005 годах совершили покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также расправились с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым.

Мотивом преступлений, как считают в СКР, стало стремление Фургала расширить свой бизнес и устранить конкурентов. В ходе следствия Фургал заявлял, что на него оказывается давление с целью принуждения к досудебному соглашению. Однако в СКР эти заявления опровергли. Ведомство увидело в них попытку бывшего хабаровского губернатора дискредитировать следственные органы.

Верховный суд России по ходатайству Генпрокуратуры решил не проводить процесс над Фургалом в его родном регионе, чтобы обеспечить объективность судебного разбирательства. Дело будет рассматривать суд в подмосковных Люберцах. Фургал настаивает на своей невиновности и просит о суде присяжных.