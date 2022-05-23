Бывший ведущий НТВ рассказал об отъезде из России

Бывший ведущий «Программы максимум» на НТВ Пьяных сообщил, что переехал в Турцию

Бывший ведущий «Программы максимум» на канале НТВ Глеб Пьяных сообщил, что переехал в Турцию. Подробно о своем отъезде из России журналист рассказал в интервью коллеге Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на YouTube.

Пьяных признался, что изначально не планировал покидать Россию, но поменял свое мнение в начале марта. «До 7 марта 12:00 я говорил жене, что мы никуда не уезжаем, мы здесь работаем и живем, и все у нас нормально», — поделился журналист.

По словам экс-ведущего НТВ, 7 марта он попытался опубликовать в своем TikTok-аккаунте видео с пробками возле крупного магазина в Подмосковье, но платформа не разрешила ему это сделать. «[Думал, что] сейчас я это красиво сниму. [Было] просто битком, машину негде поставить. Я, значит, это снимаю, начинаю выкладывать. И мне TikTok пишет: "Извините, уважаемый, в вашей зоне больше вы не имеете права выкладывать видео"», — вспомнил Пьяных.

Как отметил журналист, в 12 часов его профиль в TikTok был отключен. Он уточнил, что последние его ролики для платформы набирали по пять-семь миллионов просмотров. «Вдруг мне обрубают мой самый быстро растущий актив, где у меня есть миллионы. И я так посмотрел на телефон секунд 40, потом я набрал жене и сказал: "Эля, покупай билеты в Стамбул". Через 22 часа ровно мы вылетели из страны», — рассказал телеведущий и добавил, что с собой они взяли всего два чемодана.

Ранее Пьяных высказался о работе над «Программой максимум». Он описал свое участие в передаче словами «мне было стыдно».

В начале марта сообщалось, что соцсеть TikTok решила приостановить деятельность на территории России. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал 4 марта закон об уголовном наказании за распространение недостоверных данных о действиях Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Программа максимум» — российская передача, которая выходила на НТВ с 2005-го по 2012 год. Она была одним из наиболее рейтинговых проектов телеканала. Слоган программы «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто» стал ассоциироваться с желтой прессой.