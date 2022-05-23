Экс-ведущий НТВ описал работу над популярной передачей фразой «мне было стыдно»

Телеведущий Глеб Пьяных описал работу над «Программой максимум» фразой «мне было стыдно»

Бывший ведущий «Программы максимум» на НТВ Глеб Пьяных высказался о работе над программой. Свое участие в популярной передаче он описал фразой «мне было стыдно». Такое заявление журналист сделал во время интервью его коллеге Ксении Собчак, запись их разговора доступна на YouTube.

«Каждый работает на ту аудиторию, на которую ему приятно и органично работать, Ксения. Вот ты меня сейчас заставь про [певца Филиппа] Киркорова что-то делать, меня стошнит, я не могу», — обратился Пьяных к Собчак. В ответ журналистка напомнила ему о том, что для «Программы максимум» он не раз работал над скандальными сюжетами про Киркорова.

Экс-ведущий НТВ в свою очередь уточнил, что занимался только записью подводок к выпускам «Программы максимум» и не отвечал за содержание сюжетов передачи. «Знаешь, как [все происходило]? Я в студию подводку начитываю, так поворачиваю [голову], а там [в кадре] розовые трусы, блин. Мне стыдно. Мне было стыдно, Ксения», — признался ведущий.

«Программа максимум» — российская передача, которая выходила на НТВ с 2005 по 2012 год. Она была одним из наиболее рейтинговых проектов телеканала. Слоган программы «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто» стал ассоциироваться с желтой прессой, а манеру ведения шоу, выбранную Пьяных, заимствовали другие ведущие и высмеивали комики.