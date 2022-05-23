В России рассказали о роли вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев сообщил, что вертолеты Ка-52 играют ведущую роль в СВО

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» играют ведущую роль в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. «Аллигаторы» являются лидерами тактических групп вертолетов. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе спецоперации на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте Ми-171Ш). Ведущее место в группировке армейской авиации занимают боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов», — сообщил он на выставке HeliRussia 2022.

Михеев отметил, что высокая эффективность вертолетов достигается сочетанием высоких летно-технических и эксплуатационных характеристик, а также высокой степенью защищенности и наличием мощного вооружения.

Ка-52 является дальнейшим развитием вертолета Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» может нести бомбы, зенитные, противотанковые и неуправляемые ракеты. Также Ка-52 получил бортовой комплекс обороны «Витебск», который предназначен для обнаружения лазерного облучения вертолета.

Ранее российский летчик сообщил, что вертолеты Ка-52, которые применяют в ходе СВО, могут наносить скрытные удары.

В марте пилот Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger с помощью тепловых ловушек.