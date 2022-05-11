Российские летчики оценили вертолеты «Аллигатор»

Российские летчики оценили способный наносить скрытные удары вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который применяют в ходе спецоперации на Украине, способен наносить скрытные удары. Летчики оценили возможности машины на видео, которое распространило Министерство обороны России, передает ТАСС.

«Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. <...> В данных условиях вертолет показывает себя с очень хорошей стороны. Позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя», — сообщил командир экипажа вертолета Ка-52.

Отмечается, что характеристики Ка-52 позволяют незаметно подлететь к цели в зоне недосягаемости средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, нанести удар и уйти на максимальной скорости от возможного ответного огня. Командир вертолета добавил, что после подавления средств ПВО противодействие противника уменьшилось.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для ведения разведки, поражения техники и воздушных целей противника. Ка-52 получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров. Также вертолет может нести ракеты класса «воздух-воздух», бомбы, противотанковые и неуправляемые ракеты.

В марте пилот вертолета Ка-52 рассказал об уходе от американского переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger. Экипаж использовал тепловые ловушки.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что до конца 2022 года бригада армейской авиации ЦВО получит эскадрилью Ка-52.