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В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

В Курской области силы ПВО сорвали провокацию со стороны Украины и уничтожили все цели

Фото: РИА Новости

В Рыльском районе Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российские силы ПВО не допустили провокации со стороны Украины и уничтожили все воздушные цели.

11 мая в Курской области ПВО ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавших нет, подчеркнув, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА в приграничной зоне.

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Помимо этого, системы ПВО сработали в Курской области 8 мая. Тогда они сбили два беспилотника советского производства — ими оказались разведывательные Ту-143 «Рейс». Один из них был сбит недалеко от аэропорта, второй — у деревни Муравлево.

В Курской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняты в Белгородской области, а также в двух районах и трех городских округах Крыма и в двух районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском.

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Анастасия Шейкина
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