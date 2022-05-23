У тренера «Милана» украли золотую медаль чемпионата Италии

У тренера «Милана» Пиоли украли золотую медаль чемпионата Италии во время празднования

Тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли лишился золотой медали чемпионата Испании. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент произошел во время празднования чемпионства команды на поле. «У меня украли золотую медаль, кто-то стянул ее с моей шеи. Буду благодарен, если мое обращение окажет влияние. Это единственная такая медаль у меня», — рассказал Пиоли.

В пресс-службе турнира отреагировали на случившееся. «Мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль», — говорится в их заявлении в Twitter.

«Милан» стал победителем Серии А впервые с сезона-2010/2011. Это чемпионство стало 19-м в истории команды.

В марте французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился золотой медали за победу на чемпионате мира-2018. Награду, а также ювелирные украшения матери спортсмена были украдены из его дома.