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Неизвестный застрелил пассажира в метро Нью-Йорка

Полиция: неизвестный открыл огонь в метро Нью-Йорка и застрелил пассажира

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Неизвестный открыл огонь в вагоне нью-йоркского метро и застрелил пассажира. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По словам очевидцев, подозреваемый «без провокации» достал пистолет и выстрелил в мужчину с близкого расстояния во время движения состава, пока поезд пересекал Манхэттенский мост.

По данным правоохранительных органов, по прибытии на станцию «Канал-стрит» злоумышленник покинул поезд и скрылся.

Пострадавшего 48-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением груди. Впоследствии от полученного выстрела мужчина скончался.

Предыдущий случай стрельбы в метро Нью-Йорка произошел 12 апреля. В результате пострадали 13 человек. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.

13 апреля полиция выяснила, что подозреваемым является 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. Власти Нью-Йорка обвинили его в террористической атаке.

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Марина Совина
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