Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке обвинили в террористической атаке

Подозреваемому в стрельбе в метро Джеймсу предъявили обвинения в террористической атаке

Власти Нью-Йорка предъявили подозреваемому в стрельбе в метро Фрэнку Джеймсу обвинения в террористической атаке в общественном транспорте. Об этом заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пирс, пишет ТАСС.

«Сегодня Фрэнк Джеймс <...> был обвинен в нарушении положения <...>, которое запрещает террористические и другие жестокие нападения на систему общественного транспорта», — сообщил Пирс.

Ранее сообщалось, что стрельбу в метро Нью-Йорка, во время которой пострадали 16 человек, открыл афроамериканец. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.