Стрельбу в метро Нью-Йорка устроил афроамериканец

Глава полиции Нью-Йорка Сюэл заявила о розыске темнокожего мужчины после стрельбы в метро

Стрельбу в метро Нью-Йорка, во время которой пострадали 16 человек, открыл афроамериканец. Об этом во время пресс-конференции заявила глава полицейского управления города Кишант Сюэл, передает Independent.

По ее словам, угрозы жизни никого из пострадавших нет, они получили огнестрельные, осколочные ранения или травмы в результате давки и получают помощь медиков. Также Сюэл отметила, что в поездах нью-йоркской подземки и на месте происшествия правоохранители не обнаружили взрывных устройств, из-за этого инцидент не квалифицировали как террористическую атаку.

Она подчеркнула, что стрельбу устроил темнокожий мужчина, его мотивы до сих пор неизвестны полиции. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул предупредила жителей мегаполиса, что преступник все еще на свободе, полиция занимается его поисками.

Издание отмечает, что стрелок описывается как темнокожий мужчина «тяжелого телосложения», ростом около 165 сантиметров и весом около 80 килограммов. На мужчине была серая толстовка с капюшоном, сверху надет зеленый строительный жилет, в руке у него была сумка для книг. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии после стрельбы, которую 12 апреля устроил неизвестный в метро Нью-Йорка.