Неизвестный открыл стрельбу в метро Нью-Йорка

CNN: неизвестный открыл огонь на станции метро в Нью-Йорке, пострадало 13 человек

Неизвестный открыл стрельбу на станции метро в Нью-Йорке. В результате пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал CNN.

«К сожалению, число пострадавших возросло до 13. Мы знаем, что по меньшей мере один человек в критическом состоянии», — сообщил корреспондент недалеко от места происшествия.

Сообщается, что подозреваемый был одет в форму строителя. Представители полиции рассказали СМИ, что неизвестный сначала бросил предмет, похожий на взрывное устройство, и затем открыл огонь по пассажирам. На данный момент место происшествия оцеплено, пострадавших эвакуируют медики.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в центре столицы Израиля Тель-Авиве. В результате трое погибли, 11 человек были ранены. Позднее представители полиции сообщили, что правоохранительные органы начали операцию по поимке подозреваемого.