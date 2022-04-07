Полиция Тель-Авива начала штурм здания в поисках террориста

KAN: полиция Тель-Авива штурмует здание, где может укрываться террорист

Полиция Израиля штурмует здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, убивший двух и ранивший шестерых во время стрельбы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую государственную телерадиокомпанию KAN.

Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист Государственная телерадиокомпания KAN

Как сообщают журналисты, не исключено, что нападавший мог взять заложников.

Стрельба в центре Тель-Авива

Неизвестные открыли стрельбу в центре Тель-Авива вечером 7 апреля. В результате скончались два человека, еще четверо находятся в критическом состоянии. По словам мэра города Рона Хульдаи, они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжелое.

Не менее шести человек получили тяжелые ранения. Двое из них умерли от ран в больнице «Ихилов» Рон Хульдаи Мэр Тель-Авива

По информации израильских СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф.

Полиции удалось обезвредить одного из нападавших. Второй преступник до сих пор не задержан. Службы безопасности продолжают поиск. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа. Они ведут активные поиски, переходя от дома к дому.

Полиция призывает жителей Тель-Авива не покидать свои дома. С аналогичной просьбой выступил мэр города.

В министерстве транспорта сообщили, что в центре города остановлено движение общественного транспорта.

В районах, заблокированных израильской полицией, на данном этапе движение общественного транспорта в центре Тель-Авива, между портом и рынком Кармель, прекращено Министерство транспорта и дорожной безопасности

Теракты в Израиле

Это уже четвертое нападение в Израиле за последние недели. В конце марта произошла серия терактов. Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в городе Беэр-Шева на юге страны. Была убита одна и тяжело ранены еще две женщины. Прибывшая полиция застрелила мужчину, предварительно обезоружив его.

27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в свою очередь указала, что ранены были четверо, два мужчины и девушка в возрасте 20 лет, а также 45-летний человек.

Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых МИД Израиля

По данным полиции, злоумышленники открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, в результате чего трое из них были ранены. Правоохранители нейтрализовали нападавших.

29 марта пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в городе Бней-Брак. Стрелявший был нейтрализован пребывшими на месте преступления сотрудниками полиции.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на фоне теракта провел консультации с представителями служб безопасности. Он заявил, что дополнительные силы армии и полиции будут развернуты в стране для предотвращения волны терактов, которая ожидается в ближайшее время.